EDENBRIDGE mit neuem Video.

Die österreichische Symphonic Metal-Band EDENBRIDGE hat eine neue Digital-Single und das dazugehörige Video zu dem Song 'On The Other Side'. Veröffentlicht. Das Stück stammt kommenden Studioalbum "Dynamind" zu finden, welches am 25. Oktober über SPV erscheint.

Nächtes Jahr geht EDENBRIDGE dann mit dem neuen Album in Gepäck auch auf Tour. Hier sind die Termine:



EDENBRIDGE – "Dynamind" Tour 2020



11.04. A-Traun - Kulturpark Traun

18.04. CH-Wetzikon - Hall of Fame*

19.04. Trier - Mergener Hof*

21.04. Aschaffenburg - ColosSaal*

26.04. Leipzig - Hellraiser*

28.04. Köln - Helios 37*

30.04. Hamburg - Headcrash*

01.05. Erfurt - From Hell*

*mit Visions of Atlantis