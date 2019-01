EDMOND JEFFERSON & SONS: Neuer Schweizer Dark Blues

Dieses Quintett aus dem schweizerischen Biel hatte 2012 mit dem gleichnamigen Album debütiert. Sein nächstes Album wird schlicht "The Winter" heißen und am Ende desselben erscheinen, nämlich am 08.03.2019.

'Helsinki' ist davon das erste bekannte Stück.

Foto: (c) Pressefreigabe durch Domino Media Group