ED FRASER kann auch solo: Und wie!

Der gebürtige Australier mit der markanten Tiefstimme ist hauptamtlich im Berliner Noise-Rock-Trio HEADS. Sängergitarrist. Nun hat der Mann aber seine Songideen auch auf einer ersten Soloplatte verewigt.

Sie wird "Ghost Gums" heißen und am 13.09.2019 beim Qualitätslabel This Charming Man Records ais Münster erscheinen. Das Video zur ersten Auskopplung 'Swallow' orientiert sich irgendwie an der Optik derzeit erfolgreicher Mysteryserien mit hoher Kinderbeteiligung. Ist aber trotzdem sehr gelungen.