EISBRECHER: Neue Single 'Im Guten Im Bösen' veröffentlicht

EISBRECHER, die Band um Frontmann Alex Wesselsky, hat mit dem Song 'In Guten Im Bösen' eine weitere Single vom neuen Album veröffentlicht. Das achte Album der Münchner Band erscheint am 12.03.2021 und trägt den Namen "Liebe Macht Monster". Bereits im Januar wurde der Song 'FAKK' herausgebracht.



Zum neuen Werk sagt der Sänger: "Für uns galt immer schon: Nur was einen selbst umhaut, kann auch andere wegpusten! Und so ging es einfach los... Bämm! Die ersten Schritte: Zigarette an, Hirn an, Herz an, Computer an, Telefon an, Tür auf, Zigarette an, Zigarette aus, Mikro an... nächster Song!"

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Swen Reuter Tags: eisbrecher im guten im boesen liebe macht monster fakk alex wesselsky