ELDRITCH: Neues Album kommt am 23. März, Lyric-Video veröffentlicht

Die italienische Prog/Power-Insitution ELDRITCH wird uns am 23. März mit einem neuen Studioalbum beglücken. Der Dreher wird den Titel "Cracksleep" tragen und mit Sicherheit auch die Fans der frühen Scheiben der Band zufriedenstellen.

Aufgenommen wurde mit Eugene Simone von Oktober bis December 2017 in den "Bigwave Studios" in Livorno sowie in den "ES Studios" in Rosignano Marittimo. Der Mix erfolgte dann in den "Domination Studios" in San Marino unter der Leitung von Simone Mularoni (DGM). Für das Artwork zeichnete Federico Mondelli verantwortlich.

Zur ersten Single 'As The Night Crawls In' wurde bereits vor kurzem ein Lyric-Video online gestellt: https://youtu.be/AvhvAvGyvus