ELUVEITIE: Zweite Single, Tourdaten

Das Lied 'Ambiramus' stammt von dem Album "Ategantos" und ist die zweite Single dieses Albums der Folkmetaller: Youtube.

Chrigel Glanzmann kommentiert: "Hier kommt die nächste Single von unserem kommenden Abum: AMBIRAMUS! Es ist definitiv einer der außergewöhnlichsten Songs unserer gesamten Diskographie! AMBIRAMUS ist ziemlich groovig mit einem unbeschwerten, aber sehr schnellen Folk-Part im Refrain und allgemein sehr eingängig; höchstwahrscheinlich der fröhlichste Song den wir je geschrieben haben. Trotzdem zeigt das Lied genau das auf, was die Magie der traditionellen keltischen Volksmusik ausmacht: Diese Verschmelzung von Fröhlichkeit und Melancholie, Not und Hoffnung, pure Freude und tiefe Mystik! Und diese tiefgründige, wehmütige und doch hoffnungsvolle Mystik findet sich auch im Text des Songs wieder, der euch direkt ins Herz der keltischen Mythologie, die das Album behandelt, entführt. AMBIRAMUS (gallisch für "Reise") basiert auf einer späten keltischen literarischen Tradition - den sogenannten Immrama-Geschichten. AMBIRAMUS ist der letzte Song, den wir für das Album geschrieben haben und er ist vermutlich das Ergebnis und Zeugnis der sehr inspirierenden und kreativen Atmosphäre in der wir ATEGNATOS geschrieben haben! Der Song hat sich praktisch 'von selbst ergeben', nachdem Alain einfach die Schlagzeug-Aufnahmen fertig gestellt hat und wurde innerhalb von wenigen Stunden geschrieben und arrangiert. Wir hoffen, er gefällt euch!"

Vorbestellungen können bei Nuclear Blast aufgegeben werden

Im Sommer wird die Band auch auf verschiedenen Festivals zu sehen sein:

