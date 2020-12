EMPHASIS: Metal - Klassik - Rock - Jazz

Die estnische Experimental-Rockband EMPHASIS hat unter dem Titel "Spiral Of Times" eine EP veröffentlicht, die bei Youtube und auf der Plattform Bandcamp abgerufen werden kann.

Die sechsköpfige Formation, die im Jahre 2010 von Gitarrist Pavel Korotaev gegründet wurde, vereint Elemente aus Progressive Metal, Klassik und Jazz in ihrer Musik. So wurde für die aktuelle Scheibe der Jazz-Drummer Tanel Ruben verpflichtet, außerdem Siim Aimla (Flöte, Saxophon) und Julia Mets an der Violine. Es liegen bereits drei Studioalben von EMPHASIS vor.