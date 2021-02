ENFORCER: Neue Single!

Das Live-Album "Live By Fire II" der Schweden steht in den Startlöchern und wird am 19. März über Nuclear Blast veröffentlicht werden. Mit dem Video zu 'Destroyer' bekommen wir einen Vorgeschmack:

Auf dem Album werden diese Lieder zu hören sein:

1 Die For The Devil

2 Searching For You

3 Undying Evil

4 From Beyond

5 Bells Of Hades + Death Rides This Night

6 Zenith Of The Black Sun

7 Live For The Night

8 Mesmerized By Fire

9 One Thousand Years Of Darkness

10 Guitar Solo + City Lights Jam

11 Scream Of The Savage

12 Drum Solo

13 Run For Your Life

14 Take Me Out Of This Nightmare

15 Destroyer

16 Katana

17 Midnight Vice

Olof Wikstrand sagt: "Destroyer! Ein Song wie sein Titel! Es ist ein weiterer Klassiker aus den letzten fünf Jahren und sorgt jedes Mal dafür, dass dem Publikum ordentlich in den Arsch getreten wird und es abgeht. Einer meiner absoluten Lieblings-Opener und es macht tierisch Spaß, ihn live zu spielen!"

Die physischen Formate des Albums werden ausführliche Booklets enthalten, einschließlich eines Tourprogramms, den Liner Notes und jeder Menge Photos, die von Sänger und Gitarrist Olof Wikstrand zusammengestellt wurden und die die ENFORCER Touren zu den Alben "From Beyond" und "Zenith" in den Jahren zwischen 2015 und 2020 festhalten. "Live By Fire II" wird als Gatefold 2LP mit 16-seitigem, LP großem Booklet, CD mit 28-seitigem Booklet und digital erscheinen. Holt euch eure Version hier.

Weitere Überzeugungsarbeit leistet 'From Beyond':