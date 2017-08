ENSIFERUM: Neue Live-Dates

Kommentieren

Schärft die Klingen: Nach ihrem phänomenalen Nachtkonzert auf dem SUMME BREEZE bricht ENSIFERUM im September auf, um Europa zu erobern. Mit SKYCLAD und WOLFHEART als Gästen gastieren die Viking Metaller mit der "Two Paths: The Beginning"-Tour in folgenden Städten: 26.09.2017 (DE) BOCHUM / Zeche 27.09.2017 (DE) LANGEN / Stadthalle 28.09.2017 (NL) ARNHEM / Luxor Live 29.09.2017 (DE) BERLIN / SO36 30.09.2017 (DE) OSNABRÜCK / Hyde Park 01.10.2017 (FR) PARIS / La Machine