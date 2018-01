Da haben sich die Kollegen vom Metal Hammer was feines ausgedacht. Bereits im Sommer veröffentlichte das Magazin einen Sampler zu einer Sonderausgabe zum Thema "Die 90er Jahre" eine Compilation, auf der sich namhafte Metal-Acts an Cover-Versionen aus besagter Zeit wagten.

Besonders interessant ist dabei sicherlich die Wahl der Norweger ENSLAVED. Mit 'Jizzlobber' vom FAITH NO MORE-Überalbum "Angel Dust" beweisen die Jungs um Grutle Kjellson nicht nur einmal mehr Geschmack, sondern auch Mut, Grenzen zu überschreiten. Bereits auf dem aktuellen Album "E" haben sich die Norweger an eine Coverversion von 'What Else Is There?' ihrer Landsleute RÖYKSOPP, bekanntlich der Elektro-Szene zugehörig.

Neben ENSLAVED gaben sich auch CULT OF LUNA mit 'Bodies' (THE SMASHING PUMPKINS), FLESHGOD APOCALYPSE mit 'Heartwork' (CARCASS) oder EPICA mit 'Replica' (FEAR FACTORY) die Ehre.

Zu 'Jizzlobber' veröffentlicht das Decibel Magazine in ihrer beliebten Flexi Series demnächst eine Flexi-Disk. Haltet die Augen offen.

