ENTIERRO: Album und Video mit ex-FATES WARNING-Gitarrist

Die Band aus Connecticut, USA, hat sich die Dienste des ehemaligen FATES WARNING-Gitarristen Victor Arduini gesichert. Mit diesem wird ENTIERRO das selbstbetitelte Debüt-Album veröffentlichen, aus dem es bereits das Video zu 'Cyclonic Winds' gibt: Youtube.

Das gesamte Album wird am 1. September erscheinen. Bestellungen können auf der Bandcampseite von ENTIERRO aufgegeben werden, wo man zusätzlich das Stück 'Turn Out The Lights' hören kann. Leider scheint es bislang das Album nur als Download zu geben mit diesen Liedern:

1. Cyclonic Winds

2. Dybbuk

3. Turn out the Lights

4. Cauldron of War

5. Valley of Deceit

6. Santa Murete

7. Live to Tell

8. Controlled Burn