ENVENOMED: Gleich zwei neue Videos der Australier

Das neue Album "The Walking Shred" der australischen Metal-Combo ENVENOMED erscheint weltweit am 5. Juli via El Puerto Records. Nach dem bereits vorab veröffentlichten Video von "Metal United" ,dem Bonustrack für das große weltweite "Metal United"-Festival, veröffentlichen ENVENOMED nun mit 'Abandoned Hope' auch ihre erste offizielle Single mitsamt Video für das kommende Album "The Walking Shred".

'Metal United' - YouTube

'Abandon Hope' - YouTube