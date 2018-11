EPICA kündigt Shows zum Zehnjährgen von

Die Niederländer werden auf dieser kurzen Tour in Hallen spielen, in denen sie auch vor zehn Jahren gespielt haben, was heute natürlich viel zu klein sein dürfte, daher: Ticket am besten gleich bei Verkaufsstart am 17. November ab 10:00 Uhr über die Bandhomepage sichern, vor allem für die eine Show in Deutschland.

Simone Simons kommentiert: "Nach all den Jahren ist "Design Your Universe" weiterhin eines meiner Lieblingsalben von EPICA. Ich weiß, dass die Botschaft hinter dem Titelsong auch bei vielen Fans Anklang findet, weil so viele von ihnen sich Tattoos dazu stechen ließen. Der Titelsong sowie ‚Unleashed‘ sind Stücke, die mir sehr am Herzen liegen, und tolle Erinnerungen an die Zeit damals aufkommen lassen. Ich freue mich darauf, mit euch in die Vergangenheit zu reisen zu den Songs von "Design Your Universe"!“



Mark Jansen fügt hinzu: "“Design Your Universe“ liegt mir sehr am Herzen und es ist ein Album, das während einer sehr inspirierenden Zeit geschrieben wurde. Der Titeltrack zeigt uns, dass wir alle unser Schicksal in die eigene Hand nehmen können, und es ist immer noch einer meiner Lieblingssongs bei Liveshows. Auch einige andere Stücke des Albums verdienen es, noch einmal gespielt zu werden, und endlich werden wir es tun! Unser Set wird mit DYU-Songs gefüllt sein, also verpasst nicht diese Gelegenheit!"

04.10. D Oberhausen - Turbinenhalle

05.10. NL Utrecht - Tivoli Vredenburg

06.10. F Paris - Elysée Montmartre

10.10. ISR Tel Aviv - Barby Club

12.10. RU Moscow - Glavclub