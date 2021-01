EPICA zeigt Visualizer zum neuen Song 'Rivers'!

Wie berichtet, veröffentlicht EPICA am 26.02.2021 das neue Album "Omega" via Nuclear Blast. Zum Song 'Rivers' wurde nun ein Visualizer veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=3rW7Vpep3II

Die Tracklist von "Omega" liest sich wie folgt:

01. Alpha - Anteludium

02. Abyss Of Time - Countdown To Singularity

03. The Skeleton Key

04. Seal of Solomon

05. Gaia

06. Code Of Life

07. Freedom - The Wolves Within

08. Kingdom Of Heaven, Part 3 - The Antediluvian Universe

09. Rivers

10. Synergize - Manic Manifest

11. Twilight Reverie - The Hypnagogic State

12. Omega - Sovereign Of The Sun Spheres