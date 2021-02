ERIK COHEN: Neuer Song 'Doomrider' veröffentlicht

Der Kieler Musiker ERIK COHEN hat mit 'Doomrider' einen weiteren Song vom neuen Album veröffentlicht: "Northern Soul" wird am 26.02.2021 via RYL NKR Recordings / Rough Trade erscheinen.



In den vergangenen Wochen wurden bereits die Stücke 'Millionenstadt', 'Lokomotive', 'Schleswig-Holstein' und 'Bomberjacken' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Intro (Northern Soul)

2. Nach dem Sturm

3. Millionenstadt

4. Lokomotive

5. Junger Matrose

6. Bomberjacken

7. Schleswig-Holstein

8. Halloween

9. Doomrider

10. Alcatraz

11. Café Stietzel

