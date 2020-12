ESKIMO CALLBOY-Tour verschoben

ESKIMO CALLBOY muss die für Januar 2021 geplante Tour verschieben. Für die Nachholtermine Anfang 2022 wurde direkt ein neues Album und eine besondere Live-Show angekündigt. Einige Konzerthallen wurden umgebucht auf größere Venues, sodass für manche Städte nun wieder Tickets verfügbar sind.

07.01.22 DE-Munich, Zenith

08.01.22 CH-Pratteln, Z7 (verlegt)

09.01.22 IT-Milan, Legend Club

11.01.22 AT-Vienna, Arena

12.01.22 HU-Budapest Barba Negra

14.01.22 DE-Ludwigsburg, MHPArena (verlegt aus dem Wizemann, Stuttgart)

15.01.22 DE-Cologne, Palladium

16.01.22 BE-Antwerp, Trix

18.01.22 NL-Amsterdam, Melkweg (verlegt aus der Q-Factory)

19.01.22 UK-London, The Garage

20.01.22 FR-Paris, Boule Noire

21.01.22 DE-Offenbach, Stadthalle

22.01.22 DE-Leipzig, Haus Auensee

24.01.22 PL-Krakow, Kwadrat (verlegt aus dem Klub Pralnia, Wroclaw)

25.01.22 CZ-Prague, MeetFactory

26.01.22 DE-Berlin, Columbiahalle

27.01.22 DE-Hamburg, edel-optics.de Arena

29.01.22 DE-Dresden, Schlachthof (verlegt)

30.01.22 DE-Rostock, Moya (verlegt aus dem M.A.U Club)

01.02.22 DE-Kiel, Max (sold out)

02.02.22 DE-Hanover, Swiss Life Hall (verlegt aus dem Capitol)

03.02.22 DE-Saarbrücken, Garage (verlegt)

04.02.22 DE-Lindau, Club Vaudeville (sold out)

06.02.22 AT-Graz, PPC (sold out)