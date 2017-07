EUROPE: Neues Album

Die wiedererstarkten Hardrocker von EUROPE veröffentlichen am 20. Oktober ihr neues Album "Walk The Earth". Das Werk wurde in den berühmten Abbey Road Studios in London, England, von und mit Produzent Dave Cobb (u.a. Rival Sons) aufgenommen, der auch schon für "War Of Kings" verantwortlich war. Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Walk The Earth

02. The Siege

03. Kingdom United

04. Pictures

05. Election Day

06. Wolves

07. GTO

08. Haze

09. Whenever You're Ready

10. Turn To Dust