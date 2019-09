EVANESCENCE und WITHIN TEMPTATION auf

Die beiden Symphonic Metal Bands wollen im kommenden Jahr auf der Bühne gemeinsame Sache machen und im April zusammen auf Europa-Tournee gehen. Hier sind die Termine:

04.04.2020 Brüssel, Palais 12

05.04.2020 Paris, Accor Hotel Arena

07.04.2020 London, O2 Arena

09.04.2020 Berlin, Velodrome

11.04.2020 Frankfurt, Festhalle

12.04.2020 Zürich, Hallenstadion

14.04.2020 Mailand, Mediolanum Forum

15.04.2020 München, Zenith

17.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Leipzig, Arena

20.04.2020 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

21.04.2020 Amsterdam, Ziggodome

Die Bands sagen:

WITHIN TEMPTATION: "Wir haben aufregende Neuigkeiten... Im April werden wir uns mit Evanescence zusammentun und euch eine ganz besondere Co-Headline-Tour präsentieren! Es wird eine Tour, die DU auf keinen Fall verpassen willst. Es war großartig, Amy und den Rest der Band vor Kurzem zu treffen. Ich denke, wir haben sehr viel gemeinsam, doch allem voran bin ich mir sicher, dass wir die selbe Leidenschaft und das Feuer dafür empfinden, was wir tun. Ich freue mich wirklich sehr, zusammen durch Europa zu touren und etwas zu erleben, das unvergesslich ist."



EVANESCENCE: "Es ist sehr aufregend für uns, uns mit Within Temptation zusammenzutun, um im April diese epische Tour zu spielen. Viele Leute haben uns seit langem immer wieder gefragt, ob wir nicht einmal etwas zusammen machen, und jetzt werden wir dafür sorgen, dass es die Wartezeit wert war! Ich freue mich darauf, Sharons wunderbare Stimme jeden Abend zu hören."