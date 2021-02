EVILIZERS: Das zweite Album kommt

Die italienische Heavy-Metal-Combo EVILIZERS kündigt für den 26.03.2021 die Veröffentlichung ihres zweiten Albums an. "Solar Quake" erscheint via Punishment 18 Records und umfasst die folgenden Tracks:

1 Solar Quake

2 U.T.B.

3 Call Of Doom

4 Chaos Control

5 Earth Die Screaming

6 Shiver Of Thy Fate

7 Terror Dream

8 Disobey The Pain

9 Holy Shit

10 Time To Be Ourselves

11 Ghost



In Kürze soll es die erste Single geben.

Das Cover-Artwork wurde - mit Zeichnungen von Valeria Aina und Photos von Dario De Marco - von Mattia Nidini gestaltet.