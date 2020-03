Ein weiterer Vorabclip von IMONOLITH

Am 27. März soll das Debütalbum "State Of Being" der Metaltruppe IMONOLITH aus Kanada auf den Markt kommen. Zu 'Becoming The Enemy' mit einem Gastauftritt des schwedischen Sängers Johannes Eckerström ist ein Textclip bei YouTube online.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: imonolith state of being becoming the enemy johannes eckerström