Eindhoven Metal Meeting 2019: Dickes Paket im Dezember

Es ist zwar noch eine ganze Weile bis dahin, aber es ist angesichts dieses Line Ups wohl ratsam, sich den 13. und 14.12.2019 schon einmal frei zu schaufeln. Zumindest wenn man in der unmittelbaren Nähe zu Eindhoven lebt.

Das Eindhoven Metal Meeting 2019 kann nämlich schon jetzt auf diese Bandabfolge im Club Effenaar verweisen: TAAKE, DYING FETUS, KAMPFAR, THE RUINS OF BEVERAST, BURNING WITCHES, THE COMMITEE, HAEMORRHAGE, ACROSTICHON, UNDEAD PROPHECIES.

Die wird noch anwachsen, wer jetzt schon überzeugt ist, hier gibt es Tix.