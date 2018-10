Erste Bands für das RELOAD FESTIVAL 2019

Sulingen wird vom 22. bis 24. August 2019 gerockt werden. Jetzt hat der Veranstalter die ersten bands bekannt gegeben: AIRBOURNE, OF MICE & MEN, CLAWFINGER, AGNOSTIC FRONT, WALLS OF JERICHO, NASTY, JINJER, LORDI, MASSENDEFEKT, THUNDERMOTHER. Ein schönes, gemischtes Progamm, für das man für 99 Euro Tickets für alle drei Tage kaufen kann. Letztes Jahr war das niedersächsische Event mit 12000 Zuschauern im Vorfeld aufverkauft gewesen, es ist also besser, sich eine Karte zu sichern.

