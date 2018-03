Euroblast-Festival 2018: Die zweite Bandwelle ist angerauscht!

Die Veranstalter des Euroblast-Festival haben die zweite Bandwelle losgelassen, vom 5.-7.10.2018 spielen in der Kölner Essigfabrik folgene Bands auf:

CALIGULA'S HORSE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, DHARK, HATESPHERE, HUMANITY'S LAST BREATH, HYPNO5E, KADINJA, LETTERS FROM THE COLONY, MONUMENTS, SOEN, DESTINY POTAO/SORDID PINK, THE DALI THUNDERING CONCEPT, THEIA, UNPROCESSED, VOLA, VILDHJARTA (Exclusive Show), VITALISM.

Damit sind nun 17 von 41 Bands angekündigt.

Weitere Infos und Tickets gibt es auf www.euroblast.net!

Der offizielle Trailer: