FAIRYTALE: Fantasy-Musical

So richtig rockig scheint das zwar nicht zu sein (Na ja, manchmal ist man sich hier auch nicht zu schade, so etwas grässlich unrockiges wie VAN CANTO zu bringen, da ist FAIRYTALE noch deutlich näher an unserem Kernsound; und ich kenne bisher ja nur das eine Stück aus dem Video, wer weiß, vielleicht sind die ja sonst rockiger), aber allen des Themas wegen dürften Rocker und Metaller mal reinlauschen in "Der Elfen-Thron", der als Album vorbestellt werden kann und als Musical auf Tournee kommt. Hier ist ein Stück daraus mit dem Titel 'Elfenwege': Youtube.

Hier sind die Termine, bei denen man live dabei sein kann:

Der Elfen-Thron von Thorsagon live (Das Musical auf Tour):

03. November 2019 - Aula (Preview) - Salzgitter-Bad Salzgitter

15. November 2019 - Ruhrfestspielhaus (Premiere) - Recklinghausen

16. November 2019 - Stadthalle Troisdorf - Troisdorf

17. November 2019 - Schauplatz Langenfeld - Langenfeld

05. Januar 2020 – Moya - Rostock

08. Januar 2020 - Urania Theater - Köln

10. Januar 2020 - Urania Theater - Köln

11. Januar 2020 - Urania Theater - Köln

12. Januar 2020 - Kulturhalle Kabelmetal - Windeck

17. Januar 2020 - Konzertkirche Neubrandenburg - Neubrandenburg,

19. Januar 2020 - Kugelbake-Halle - Cuxhaven

12. März 2020 – Kurhaus - Bernburg

13. März 2020 - Stadthalle Northeim - Northeim

29. März 2020 - Georg-Friedrich-Händel-Halle - Halle-Saale

11. April 2020 - Stadthalle Bad Blankenburg - Bad Blankenburg

12. April 2020 - König Albert Theater – Bad Elster

13. April 2020 – Hegelsaal – Bamberg

24. April 2020 - Theater im Schlossgarten – Arnstadt

09. Mai 2020 – Rosengarten – Selb

10. Mai 2020 - Parktheater im Kurhaus Göggingen – Augsburg

23. Oktober 2020 – KiK – Wernigerode

06. November 2020 - Theater an der Wilhelmshöhe – Lingen

28. November 2020 - Ernst-Barlach-Theater – Güstrow