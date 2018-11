FALL bringt

Die Texaner FALL werden ihrem Album "The Insatiable Weakness" am 21. Dezember eine EP mit dem Titel "The Dreamer Of Tragedy" folgen lassen. Auf der Bandcamp-Seite der Band ist bereits das Lied 'Heir To Silence' anhörbar. Dort ist auch die EP vorbestellbar. Diese Lieder sind enthalten:

1. Ascend

2. Defender

3. Heir to Silence

4. Longing Spirits