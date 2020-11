FARMER BOYS: Akustik-Version der Insel der Toten

Was soll man machen mit der ganzen Kreativität, wenn man nicht auf die Bühne kann? Natürlich daheim etwas einspielen, dachten sich auch die FARMER BOYS und nahmen eine akustische Version des Liedes 'Isle Of The Dead' von ihrem letzten Album "Born Again" auf:

Kleine Nachricht an den Gitarrtisten Alex: Die Siebziger haben angerufen, sie wollen die Sitzgelegenheit zurückhaben!