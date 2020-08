FATES WARNING kündigt neues Album

FATES WARNING wird am 06.11.2020 das neue Album "Long Day Good Night" via Metal Blade Records veröffentlichen. Hier kann man sich den neuen Track 'Scars' anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=9hnmxOUBD-I

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. The Destination Onward

02. Shuttered World

03. Alone We Walk

04. Now Comes The Rain

05. The Way Home

06. Under The Sun

07. Scars

08. Begin Again

09. When Snow Falls

10. Liar

11. Glass Houses

12. The Longest Shadow Of The Day

13. The Last Song