Im Herbst wird die kalifornische Band nach den beiden Auftritten bei Rock Am Ring und Rock Im Park erneut be uns spielen, diesmal in verschiedenen Clubs:

13.11. Hamburg, Knust

14.11. Berlin, SO 36

16.11. Wien, Flex

18.11. Zürich, Plaza

19.11. Köln, Luxor

Hier sind ein paar Eindrücke von der Band live: Youtube.

