FINAL BREATH: Albumtitel und -artwork

Die fränkischen Thrasher sind bei Metalville untergekommen und haben gerade ihren Albumtitel enthüllt. Das erste Werk für ihr neues Label wird "Of Death And Sin" heißen und sich mit den sieben Todsünden beschäftigen. Das Artwork wurde von dem indonesichen Künstler Megan Mushi gezeichnet. Am 19. Oktober werden wir das gute Stück in den Händen halten dürfen.

