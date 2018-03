FISCHER Z kommt mit neuem Album auf Tour

John Watts hatte besonders in den Achtzigern einige Erfolge mit seiner Band FISCHER Z, vor allem mit den Alben "Going Deaf For A Living" und "Red Skies Over Paradise". Nach einer Pause kehrte FISCHER Z zurück und konnte mit einigen Alben gute Kritiken einheimsen, legte aber eine großen Wert auf den künstlerischen Aspekt der Musik und war obendrein hochpolitisch. Am 31. März 2017 war das Album "Building Bridges" erschienen und FISCHER Z tourte wieder in deutsche Hallen. Jetzt wird die Band für einen kleinen Nachschlag zurückkehren. Hier sind die Tourdaten:

29.05.18 Saarbrücken · Garage

30.05.18 Darmstadt · Centralstation

02.06.18 Brilon · Alme

03.06.18 Oldenburg · Kulturetage

05.06.18 Kaiserslautern · Kammgarn