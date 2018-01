FIVE FINGER DEATH PUNCH: Neues Video zu 'Gone Away'

Am 01. Dezember hat der FIVE FINGER DEATH PUNCH seine stärksten Todeshiebe der vergangenen zehn Jahre auf die Kompilation "A Decade Of Destruction" gepackt. Darunter auch die zwei neuen Schläge 'Trouble' und dem THE OFFPSPRING-Cover 'Gone Away'. Zu letzterem gibt es jetzt ein neuen Videoclip:





