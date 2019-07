FLESHCRAWL - neuer Plattenvertrag mit Apostasy Records

Die schwäbischen Death Metaller FLESHCRAWL sind wieder unter der Haube, will sagen, dass die Herren einen neuen Plattenvertrag in der Tasche haben und zwar mit dem Osnabrücker Genrelabel Apostasy Records, dessen Passion es ist den extremen Metal-Untergrund, gerade auch aus heimischen Landen, tatkräftig zu unterstützen. Ganze zwölf Jahre ist es schon her, dass das letzte reguläre Studioalbum "Structures of Death" erschienen ist, so dass es nach elend langer Wartezeit, die lediglich mit zwei Split-EPs überbrückt wurde, nun endlich eine Erlösung für die FLESHCRAWL-Fans geben wird. Das neue Album ist bereits im Kasten und wir warten hoffnungsfroh auf die weiteren Informationen zu Artwork, Albumtitel und Veröffentlichungstermin, die es laut Label sehr bald geben wird.

Es sei uns die redaktionelle Anmerkung gestattet, dass die Sammlerschaft sich auch sehr über Neuauflagen der rar und teuer gewordenen alten Alben dieser Institution des deutschen Death Metals freuen würde.

So oder so: Es ist schön, dass die Band zurück ist!

