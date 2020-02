FLESHGOD APOCALYPSE: Video und Tourdaten

Die Deathmetaller vom europäischen Stiefel haben ein neues, opulentes Video veröffentlicht zu dem Lied 'Monnalisa': Youtube.

Francesco Paoli sagt: "'Monnalisa' ist ziemlich experimentell, aber gleichzeitig einer der besten Titel, die wir je geschrieben haben. Er sticht aus den anderen Songs, die wir für 'Veleno' geschrieben haben sofort heraus, wurde jedoch sofort ein Klassiker für unsere Fans. Ich glaube, was diesen Song für jeden so besonders macht, ist die Idee des 'Vergiftens', um welche sich auf 'Veleno' alles dreht, in der Assoziation zur Liebe. Selbst das edelste aller Gefühle kann toxisch werden, wenn wir auf einmal uns selbst verlieren und unseren Verstand und unsere Seele jemandem versklaven. Am Ende können wir jemanden nur lieben, wenn wir einen Weg finden uns selbst an erster Stelle zu lieben. Dies ist eine der wichtigsten Botschaften, die sich in unserem Album versteckt. Und diese Botschaft wollten wir mit diesem Video noch einmal betonen. Als das Konzept des Videos stand, waren wir unns alle einig, dass nur jemand wie Giovanni Bucci (KORN, ODDKO), welcher schon als Regisseur für unser vorausgegangenes Video 'Sugar' tätig war, das Ganze in dem Weg umsetzen konnte, wie wir es uns wünschten. Das endgültige Ergebnis ist ein cineastisches Video, welches mit einem High-End Video locker mithalten kann, mit einem unglaublichen Produktionsstandard und unkonventionellen Bildern, inspiriert vom historischen Erbe italienischer Mode und Architektur ebenso wie von der Beibehaltung verschiedener Horroraspekte. Giovanni und ich kennen einander schon seit Langem und ich habe mit seiner Band ODDKO bereits zusammengearbeitet. Ich bin ein großer Fan all seiner Werke. Er und all die kreativen Köpfe des Void'N Disorder Teams, we etwa das außergewöhnliche Talent Art Director Paola Rocchetti und Spitzenklasse Kolorist Gabe Sanchez (POST MALONE, USHER, CAMILA CABELLO) haben einen Haufen cooler Ideen in ein atemberaubendes Stück Kunst verwandelt."



Giovanni Bucci ergänzt: "Mein Ziel war es, mit diesem Musikvideo etwas zu schaffen, welches beweist, dass du Klasse und Eleganz mit Metal verbinden kannst. Ich wollte von den groben Metal Video Stereotypen weg und da wir alle Italiener sind, dachte ich, dass es interessant wäre, den Death Metal Bildern die klassische italienische Kultur mit all ihrer Eleganz, ihrem Stil und Rafinesse entgegenzusetzen. Außerdem ist es immer ein großes Vergnügen, mit den Jungs und Francesco zu arbeiten - der im Übrigen auf dem kommenden Album von ODDKO Schlagzeug spielt und auch in den kommenden Musikvideo zu sehen sein wird."

Die Italiener werden im Herbst mir EX DEO auf Tour gehen:

01.10. D Übach-Palenberg - Rockfabrik

02.10. NL Nijmegen - Doornroosje

03.10. F Paris - Petit Bain

04.10. UK London - The Underworld Camden

06.10. F Nantes - Le Ferrailleur

07.10. E Bilbao - Stage Live

08.10. P Porto - Hard Club

09.10. P Lisbon - RCA Club

10.10. E Madrid - Sala Caracol

11.10. E Barcelona - Sala Bóveda

12.10. F Toulouse - Le Metronum

15.10. I Retorbido (PV) - Dagda Live Club

16.10. CH Sion - Le Port Franc

17.10. CH Schaffhausen - Kammgarn

18.10. D Leipzig - Hellraiser

20.10. D München - Backstage

21.10. SK Košice - Collosseum Club

22.10. H Budapest - A38

23.10. BG Sofia - Mixtape 5

24.10. RO Bucharest - Quantic Club

25.10. RO Cluj-Napoca - Flying Circus

27.10. CZ Prague - Futurum Music Bar

28.10. PL Poznan - u Bazyla

29.10. PL Warsaw - Klub Proxima

30.10. LT Vilnius - Vakaris

31.10. LV Riga - Melnā Piektdiena

01.11. FIN Helsinki - Ääniwalli

04.11. N Oslo - Røverstaden

08.11. B Roeselare - Trax

11.11. D Weinheim - Café Central

12.11. D Berlin - Musik & Frieden

13.11. D Essen - Turock

14.11. F Pagney-derrière-Barine - Chez Paulette

15.11. NL Leiden - Gebr. de Nobel

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: fleshgod apocalypse monnalisa ex deo tour 2020