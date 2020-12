FLESHGOD APOCALYPSE sagt

Die Italiener haben ein Video zu dem Song 'No' produziert:

Jawoll, die Band mischt wieder Breitwand-Tralala mit tiefen Growls und diesmal auch mit rasanten Flitzefingern, wie man im Video sieht.

FLESHGOD APOCALYPSE Sänger Francesco Paoli sagt zu dem Song: "Wir leben in einer Welt, in der die Menschen einfache Antworten auf komplexe Fragen suchen. Selbsternannte Gurus, Fake News und Wunderpillen poppen überall auf den Bildschirmen auf - einer Silberkugel gleich, die all deine Ängste und Probleme auslöschen könnte. Wenn du nach Abkürzungen suchst, um Herr der verworrenen Wirklichkeit zu werden, in der wir leben, sei dir bewusst, dass das Resultat nicht deinen Erwartungen entsprechen könnte. Wirst du auf Google einen Weg finden, um die Welt zu retten? Nein. Werden Dinge sich ändern, wenn wir nichts tun? Nein. Kann Musik und Kunst uns dabei helfen, mit diesem Chaos zurechtzukommen? Absolut ja. Diese Veröffentlichung stellt einen weiteren Meilenstein für unser neues Lineup mit Veronica, Fabio und Eugene als offiziellen Mitgliedern der Band dar."