FLOTSAM AND JETSAM - Zweites Video zum neuen Album

Am Freitag, dem 18.01.2019 wird das neue Album der Arizona-Stahlschmiede FLOTSAM AND JETSAM über AFM Records in die Läden kommen, das auf den Namen "The End Of Chaos" hört. Letzte Woche gab es hierzu bereits einen ersten Lyrik-Videoclip zum Song 'Control'. Nun legen Eric A.K. & Co. ein weiteres Video nach - dieses Mal gar ein gedrehtes Filmchen - und zwar zu 'Demolition Man', das ihr direkt auf YouTube anhören und anschauen könnt:

