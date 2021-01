FOO FIGHTERS: Zweite Single 'No Son Of Mine' veröffentlicht

Die Band FOO FIGHTERS hat mit 'No Son Of Mine' die zweite Single aus ihrem neuen Album "Medicine At Midnight" veröffentlicht. Das Album wird am 05.02.2021 via Roswell Records/RCA Records erscheinen.



Dave Grohl sagt zum Song: "Das ist die Art von Song, die in jedem von uns steckt. Und wenn es Sinn ergibt, lassen wir es raus. Textlich stechen wir in die Scheinheiligkeit selbstgerechter Anführer, von Leuten, die sich der Verbrechen schuldig gemacht haben, gegen die sie angeblich kämpfen..."



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young

