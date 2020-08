FOR RUIN - EP kommt bald

Die irische Band FOR RUIN kann mit einer neuen EP aufwarten, exakt sieben Jahre nach dem letzten Album "Ater Angelus". "Elapse" kommt mit vier Songs daher und ist ab 17. September auf allen gängigen Streaming-Portalen erhältlich.



"Elapse" EP Track List:



1. Elapse



2. Fuel to the Fire



3. The Worm Turned



4. The Measure of a Man



Heute wurde der Song 'Fuel to the Fire' vorab als Lyric-Video veröffentlicht:

Quelle: For Ruin Redakteur: Frank Wilkens Tags: for ruin irland ep