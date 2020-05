FREEDOM CALL: Live Stream Konzert am kommenden Freitag

Die Nürnberger Happy Metaller FREEDOM CALL spielen ein Live Stream Konzert für den guten Zweck jetzt am Freitag 29. Mai um 20.00 Uhr!



Chris Bay: "Hallo Freunde, wir halten es einfach nicht mehr aus...uns fehlt die Bühne, der Sound und das Rampenlicht. Am meisten aber, fehlt ihr uns, unsere Freunde und Fans, Menschen, mit denen man eine tolle Party feiert und eine unvergessliche Zeit verbringt. Letzteres ist in dieser Zeit leider nicht möglich, aber wir werden unser Bestes geben, um euch für einen Moment zurück zu den Konzerten, den Club Shows oder in die Festivalsaison zu "verzaubern" Wir freuen uns tierisch auf euch, wenn auch erstmal Online!"



Mehr Infos gibt es unter folgendem Link: https://corona-concerts.eu/concert/freedomcall/

