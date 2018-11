FUCHSTEUFELSWILD und der

Die Mittelalterrocker wreden im Februar ihr neues Album mit dem Namen "König Zeiger" unter das Volk bringen. Zu diesem Zweck hat die Band eine Finanzierungskampagne über die Plattform Startnext ins Leben gerufen, die auch bereits erfolgreich finanziert ist, aber man kann noch 15 Tage lang auf den Zug aufspringen und nicht nur das Album handsigniert im sechsseitigen Digipack mit Booklet bestellen, sondern noch weitere tolle Goodies erwerben wie T-Shirts, Hoodies und sogar eine Tour durch Regensburg!

Auf der CD werden diese Lieder zu hören sein:

König Zeiger

Uns're Zeit

Hör Auf Dein Herz

Feuer

Narrenschiff [feat. Rapkalibur]

Zwei Brüder [feat. Holly Loose]

Carpe Diem

Wenn Weiße Rosen Blühen

Meisterdieb

Nimmerland

Dorian Gray

Nemesis

Stein auf Stein

Wassermanns Fluch

As Time Goes By (Instrumental)