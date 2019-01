Fans finanzieren neues Album der LORDS OF THE TRIDENT

Die LORDS OF THE TRIDENT, Spaß-Metal-Truppe aus den USA, veröffentlichen am heutigen 11. Januar ihr neues Album "Pull The Plug", das durch eine Sammlung bei den Fans finanziert wurde. Das Teil enthält akustische Fassungen verschiedener Stücke der Band sowie zwei gecoverte Titel. Auf dem Bandcamp der Gruppe ist die Scheibe vollständig im Stream zu hören. Die Trackliste lautet:

1. Knights of Dragon's Deep (4:34)

2. Face of The Enemy (4:19)

3. Heart In The Fire (4:44)

4. More Than Words (5:26) (EXTREME-Cover)

5. The Longest Journey (5:36)

6. The Metal Sea (5:42)

7. Zero Hour (4:09)

8. Chasing Shadows (4:43)

9. Alone In Cole Hall (4:06)

10. Dust In The Wind (3:11) (KANSAS-Cover)

11. Song of The Wind & Sea (5:45)

12. Shattered Skies (5:20)

Zu 'Alone In Cole Hall' gibt es auch schon ein Video bei YouTube: