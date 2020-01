GARGOYL: Plattenvertrag mit Season Of Mist geschlossen

Die Progressive-Grunge-Rock-Band GARGOYL hat mit dem Label Season Of Mist einen Plattenvertrag geschlossen. Das Debütalbum des Gitarristen Dave Davidson (REVOCATION) and Gitarrist und Sänger Luke Roberts (AYAHUASCA) soll noch in diesem Jahr erscheinen.



Dave Davidson sagt dazu: "Season Of Mist have always been an unconventional label with a unique vision so we're very proud to officially join their ranks. We look forward to our new partnership with SoM and can’t wait for you all to hear our debut album."



Einen Eindruck zum Sound gibt es bei Bandcamp.

