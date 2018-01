GOETHES ERBEN: Unterstützungsaktion zum Album

Die Band GOETEHS ERBEN wird Ende September zu den geplanten Konzerten das neue Album "Am Abgrund" veröffentlichen. Die Veröffentlicheung wird in Eigenregie vorfinanziert. Über das Label Dryland Records wird es hergestellt, um Plattenläden die Möglichkeit zu geben, es auch anbieten zu können. Somit wird das Album auch über andere Onlinehändler und Läden angeboten.



Folgende Konzertdaten stehen fest:



GOETHES ERBEN - "Am Abgrund" Tour 2018



27.09.2018 Hamburg - Markthalle

28.09.2018 Hameln - Sumpfblume

29.09.2018 Oberhausen - Kulttempel

30.09.2018 Frankfurt - Das Bett

01.10.2018 Nürnberg - Hirsch

02.10.2018 Augsburg - Neue Kantine

04.10.2018 Potsdam - Waschhaus



VVK: (www.eventim.de, Vorverkauf beginnt kommende Woche)



GOETHES ERBEN - Klavier & Stimme Kammerkonzerte 2018



29.03.18 Bochum - Kulturbahnhof Langendreer (sold out)

30.03.18 Hamburg - Kukuun (sold out)

31.03.18 Dresden - Pianosalon/Coselpalais (sold out)

01.04.18 Dresden - Pianosalon/Coselpalais (sold out)

02.04.18 Bremen - Modernes



Für das Album können die Fans GOETHES ERBEN unterstützen. Manche Unterstützerangebote sind nur zur Abholung vor Ort bei einem Konzert möglich, da sie nur in der entsprechenden Menge produziert werden (z.B. alles was mit Wein zu tun hat, da wir den Wein nicht verschicken wollen)

Unterstützerpakete müssen leider im Vorfeld bezahlt werden, als Abholbestätigung bekommt ihr dann immer eine entsprechende Rechnung zugeschickt. Nur brauchen wir das Geld eben vorher Bitte Beachtet das bei Abholung Tour keine Portokosten anfallen, aber beim Versand immer 5,50 für Deutschland und 14 Euro für EU Ausland anfallen.



Folgende Möglichkeiten bestehen:



1 x Unterstützerpaket 1, CD „Am Abgrund“ + Fl. Rotwein „Am Abgrund“ 30,- €

(nur zur Abholung bei einem der Tourkonzerte! Beim Wein handelt es sich um einen guten Rotwein aus Portugal 0,7 l aus dem Anbaugebiet Douro)



1 x Unterstützerpaket 2, Vinyl „Am Abgrund“ + Fl. Rotwein „Am Abgrund“ 35,- €

(nur zur Abholung bei einem der Tourkonzerte! Beim Wein handelt es sich um einen guten Rotwein aus Portugal 0,7 l aus dem Anbaugebiet Douro)



1 x Unterstützerpaket 3, 5 x CD „Am Abgrund“ (zum Verschenken an Freunde 75,- € und Anwerben von neuen Erben Fans)



1 x Unterstützerpaket 4, Prelistening vom Album bei uns im Studio Hof 100,- €

10 Personen haben die Gelegenheit das Album Monate vor der Veröffentlichung in Gegenwart der Band anzuhören. Der Termin wird im Juni 2018 sein und an einem Samstag stattfinden. Jeder Gast erhält eine Flasche unseres Erbenweines als Mitnahmegeschenk und vor Ort bekommt jeder auch 1-2 Gläser dieses Weines zum Anhören des Albums ausgeschenkt. Dazu gibt es kleine Käse-Häppchen & Weintrauben.



1 x Unterstützerpaket 5, VIP Tickets für die „Am Abgrund Tour“ In jeder Stadt 150,- € bieten wir 2 Personen dieses VIP Ticket an, Ihr seit in diesem Fall VIP Gäste der Band mit eigenem Backstageausweis, habt freien Zugang zum Konzert, ihr werdet mit Getränken versorgt, dürfte dem Soundcheck beiwohnen und verbringt Zeit mit der Band während eines Tourtages. (noch verfügbar: Hamburg, Augsburg, Nürnberg, Potsdam, Frankfurt)



1 x Unterstützerpaket 6, Es gibt 10 Lieder auf dem Album und für jedes Lied (Versteigerung) kann eine Patenschaft übernommen werden. Ihr werdet dann namentlich als Pate eines Stückes im Booklet aufgeführt und bekommt das entsprechende Stück im Juni auf einer CD zugeschickt, somit könnt Ihr dann Euer Stücke Monate im Voraus anhören. Jedes Lied ist somit nur ein einziges Mal verfügbar und das Stück darf nicht digital onlinegestellt werden oder anderweitig vervielfältigt werden!!!! Bitte beachtet das Lazarus auf dem Album in einer neuen Version enthalten sein wird!



Versteigerungstermine:



22.-25. Januar "Wucht"

26.-28. Januar "Rot"

09.-11. Februar "Verstümmelung"

16.—18. Februar "Am Abgrund"

23.-25. Februar "Lazarus"

02.-04. März "Denn es ist immer so"



Weitere Songs folgen, wenn wir auch sicher sind, das sie aufs Album kommen.



1 x Unterstützerpaket 7, Proberaumkonzert - 28 Juli (Raum Bayreuth/Hof) 50,- €

nicht öffentliche Generalprobe am Tag vor unserem Amphi Festivalkonzert. Ca. 20-30 Zuschauer & Freunde der Band.



Weitere Unterstützerpakete in Vorbereitung und später wird auch das ganz normale CD Album vorbestellbar sein, aber momentan ist das noch nicht möglich.