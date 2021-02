GOJIRA mit neuem Album und neuer Single!

Die französischen Progressive Metaller GOJIRA haben für den 30.4.2021 das neue Album "Fortitude" angekündigt (via Roadrunner Records).

Außerdem wurde mit dem Song 'Born For One Thing' eine neue Single inklusive Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=3p85-KtgDSs

Die Trackliste für "Fortitude" gibt es auch schon, die ebenfalls die Single 'Another World' vom Sommer letzten Jahres enthält:

01. Born For One Thing

02. Amazonia

03. Another World

04. Hold On

05. New Found

06. Fortitude

07. The Chant

08. Sphinx

09. Into The Storm

10. The Trails

11. Grind

