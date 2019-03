GONE COSMIC: Cover und Trackliste zum neuen Album

Die kanadischen Neulinge GONE COSMIC spielen Progressive Psychedelic Rock und wollen am 12. April ihr Debütalbum "Sideways In Time" veröffentlichen. Das Stück 'Deadlock' darauf ist als Vorabsingle erschienen. Hier sind Cover und Trackliste des Albums:



1. Dazed (4:49)

2. Deadlock (6:41)

3. Siren (4:48)

4. Faded Release (5:46)

5. Turbulent (4:36)

6. Misfit Wasted (7:10)

7. Bear The Weight (5:53)

8. My Design (6:28)

