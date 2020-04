GORLVSH: Montreal knallt

In guter kanadischer Noiserocktradition wird das Trio GORLVSH am 05.06.2020 sein Debütalbum "New City Vibe" bei No List Records veröffentlichen. Wer DEATH FROM ABOVE, CONVERGE oder auch LIGHTNING BOLT vermißt, der sollte hier genau hinhören.

Foto: (c) allle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Asher Media