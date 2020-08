GOTTHARD - Steve Lee - The Eyes Of A Tiger

Zum Gedenken an Steve Lee's zehnten Todestag (5.10.2010) verneigt sich GOTTHARD mit dem Album "Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend!" vor ihrem langjährigen und bis heute unvergessenen Frontmann.



Auf der Platte gibt es zwei bisher unveröffentlichte Tracks, darunter 'Eye Of The Tiger' in zwei Fassungen und elf "stripped-down"“-Versionen bekannter Songs: performed by GOTTHARD – gesungen von Steve Lee. Der 1982er "Rocky"-Klassikers 'Eye Of The Tiger' war einer von Steve Lee's absoluten Lieblingssongs und wurde noch kurz vor dem Tod des Sängers aufgenommen. Pünktlich zu seinem Geburtstag am 05. August wurde er jetzt als Single veröffentlicht.



Trackliste "Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend!"



1. One Life One Soul

2. Let It Be

3. In The Name

4. Lonely People

5. Heaven

6. Need To Believe

7. Lift U Up

8. Hush

9. First Time In A Long Time

10. Tarot Woman

11. And Then Goodbye

12. The Train

13. Eye Of The Tiger



BONUSTRACK:

Eye Of The Tiger (Electric Version)



"Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend!" erscheint am 2.Oktober 2020 über Nuclear Blast.

