GRINDPAD: Ed Repka Artwork und Setliste online

Die 2006 gegründeten holländischen Thrasher GRINDPAD sind nach einigen EP's zurück und veröffentlichen am 20. März via Iron Shield Records ihr langerwartetes erstes Album "Violence". Ein Album voll mit 'Good Friendly Violent Fun'! Die Scheibe kommt außerdem mit einem grandiosen Ed Repka Artwork daher, welches fast schon allein als Kaufgrund zu werten ist.

Quelle: Iron Shield Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: grindpad violence ed repka iron shield records

1. My Name Is Violence2. Burn The Rapist3. Toxic Terror4. The Knife Is Sharper Than Ever5. Justice Part 1: Crime6. Justice Part 2: Penalty7. Revuelta8. Blood, Sweat And Pride9. Mature Love10. MK Ultra11. To Those About To Die (20/20)Spielzeit: 41:38 minOlivier van der Kruijf – GesangJan-Gerard Dekker – GitarreAxel Bonacic – GitarreRik van Gageldonk – BassPaul Beltman – Schlagzeug