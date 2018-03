GROBSCHNITT: Nächste Wiederveröffentlichungen!

Es kommt zur Fortsetzung der Vinyl-Serie Black & White der Band GROBSCHNITT:

Am 16. März erscheinen via Universal Music die Alben "Illegal", "Volle Molle" und "Razzia". Alle Alben erscheinen in erweiterten Editionen jeweils mit einer zusätzlichen Live-LP. Man darf sich also den nächsten Freitag rot im Kalender anstreichen!