GWAR: Comic-Sammlung angekündigt

Das Werk wird den eingängigen Namen "GWAR: Orgasmageddon" tragen und die vier Einzelcomics in einem Band vereinen, sowie Nebenhandlungen und alle Zeichnungen, die für das Werk angefertigt wurden, vereinen. Vertrieb Diamond Comics hat einen witzigen Bestellzettel gemacht, den man ausfüllen und in seinem Comicstore abgegen soll. Ob das Paperback-Buch allerdings auch bei uns erhältlich sein wird, ist nicht bekannt, man kann es aber auch bei Things From Another World online vorbestellen.

