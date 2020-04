Großveranstaltungen in Deutschland werden bis 31. August abgesagt

Laut DPA haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, alle Großveranstaltungen in Deutschland bis Ende August abzusagen. Explizit erwähnt werden Konzerte, was das Aus für die diesjährigen Sommerfestivals und auch für den neuen Termin des KEEP IT TRUE bedeuten dürfte. Die konkrete Umsetzung obliegt den jeweiligen Bundesländern, Näheres werden wir sicher in den nächsten Tagen erfahren.

Quelle: DPA Redakteur: Frank Jaeger Tags: corona